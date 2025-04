Unbekannter zerkratzt geparktes Auto in Lauingen

Ein bisher Unbekannter hat in der Zeit von Donnerstagabend bis Freitagmorgen einen schwarzen Mercedes Viano in Lauingen durch Kratzhandlungen erheblich beschädigt. Insgesamt entstand nach Angaben der Polizei ein geschätzter Sachschaden in Höhe von 8000 Euro.

Das Auto war in der Hanns-Martin-Schleyer-Straße abgestellt. Hinweise zum Tathergang nimmt die Dillinger Polizei unter der Rufnummer 09071/560 entgegen. (AZ)