Unbekannter zerkratzt in Lauingen ein geparktes Auto

Zeitraum von Montagabend bis Donnerstagvormittag ist in der Riedhauser Straße in Lauingen ein Auto beschädigt worden. Ein bislang Unbekannter zerkratzte die linke Seite eines roten VW Fox. Es entstand laut Polizei ein Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro.

Ebenfalls in Lauingen, auf dem Schotterparkplatz des Wittelsbacherplatzes, ist am Donnerstag zwischen 9.30 und 13 Uhr ein silberner 5er-BMW von einem bislang Unbekannten angefahren worden. Er hinterließ einen Sachschaden in Höhe von etwa 1500 Euro. Die Polizeiinspektion Dillingen ermittelt wegen des Verdachts der Verkehrsunfallflucht.

Hinweise nimmt die Polizei in beiden Fällen unter Telefon 09071/560 entgegen. (AZ)