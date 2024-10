Großeinsatz in Dillingen: Mann mit Schusswaffe festgenommen

Das Polizeiaufgebot war nicht zu überhören und zu übersehen: Am Samstagnachmittag sind mehrere Einsatzwagen mitten in Dillingen. Viele Menschen haben das mitbekommen und sich auch besorgt bei unserer Zeitung gemeldet.

Kriminaloberkommissarin Johanna Kruger vom Polizeipräsidium Schwaben Nord bestätigt am Samstagabend den Einsatz. In der offiziellen Pressemitteilung heißt es, dass Zeugen gegen 15.08 Uhr die Polizei verständigten, weil sie einen Mann beobachteten, der aus einem Gebäude am Dillinger Georg-Schmidt-Ring eine Schusswaffe aus dem Fenster hielt. Auch ein Knall sei zu hören gewesen.

Einsatzkräfte auch aus Augsburg

Die Polizei war schnell mit starken Kräften, auch aus Augsburg, vor Ort, sperrte den Bereich ab und traf die erforderlichen Maßnahmen, so Kruger weiter. Laut Polizeibericht handelt es sich um einen 82-jährigen Mann, der kurze Zeit später das Einfamilienhaus verließ, nachdem die Polizei mit ihm Kontakt aufgenommen hatte. Er zeigte sich dabei kooperativ. Die Einsatzkräfte nahmen den Mann widerstandslos fest.

Polizei findet Waffe im Haus in Dillingen

Verletzt wurde niemand. Die Einsatzkräfte fanden ein Luftgewehr in dem Haus des Mannes und stellten dieses sicher. Die genauen Hintergründe der Tat sind zum jetzigen Zeitpunkt noch unklar. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Der Einsatz ist am Samstagabend glimpflich zu Ende gegangen.