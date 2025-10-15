Icon Menü
Polizei warnt vor betrügerischen Anrufen im Kreis Dillingen

Polizei

Welle von Schockanrufen fegt über den Kreis Dillingen hinweg

Die Polizei warnt: Derzeit sind viele Anwohner im Landkreis von betrügerischen Anrufen betroffen. So kann man sich davor schützen.
    Ein Schockanruf am Telefon erzeugt Stress und Druck. Umso wichtiger ist es, tief durchzuatmen und die Situation in Ruhe zu analysieren.
    Ein Schockanruf am Telefon erzeugt Stress und Druck. Umso wichtiger ist es, tief durchzuatmen und die Situation in Ruhe zu analysieren. Foto: Zacharie Scheurer, dpa

    Die Polizei warnt im Kreis Dillingen aktuell vor betrügerischen Anrufen und Schockanrufen. Wie die Polizei am Donnerstagnachmittag (15. Oktober) berichtet, wurden momentan zahlreiche solcher Vorfälle gemeldet.

    Häufig täuschen die Betrüger den angeblich schweren Unfall eines Angehörigen vor und geben sich zum Beispiel als Enkel aus. Sie fragen nach Geld oder erfinden Geschichten. Zum Beispiel, dass dringend eine Rechnung beglichen werden müsse.

    Schockanruf: Das sollte man laut Polizei beachten

    • Seien Sie misstrauisch. Nennen Sie keine persönlichen Daten am Telefon.
    • Spätestens bei Geldforderungen am Telefon das Gespräch sofort abbrechen.
    • Übergeben Sie niemals Geld oder Wertgegenstände an Unbekannte.
    • Rufen Sie Ihre Angehörigen unter der Ihnen bekannten Telefonnummer an.
    • Beim geringsten Zweifel: wählen Sie selbst den Notruf 110.

    Woher soll man wissen, ob jemand ein Betrüger ist?

    • Fragen Sie nach dem vollen Namen des Anrufers oder der Anruferin.
    • Stellen Sie viele Fragen. Beispiel: „Wie sind Sie auf mich gekommen? Woher haben Sie meine Nummer? Für wen arbeiten Sie?“
    • Bei ominösen Antworten: Zeichnen Sie das Gespräch auf. Als Sprachmemo in einer App oder zum Beispiel in WhatsApp als Sprachnachricht. Dann haben Sie einen Beleg und können damit der Polizei helfen.

    (AZ/phils/Carmen Janzen)

