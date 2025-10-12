Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Donau Zeitung
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Dillingen
Icon Pfeil nach unten

Polizeikontrolle: BMW in Gundelfingen war unzulässig umgebaut

Gundelfingen

BMW in Gundelfingen war unzulässig umgebaut

Polizeiinspektion Dillingen stoppt 22-jährigen Fahrer. Fensterscheiben waren mit einer nicht zulässigen Tönungsfolie verklebt
    • |
    • |
    • |
    Die Polizei hat in Gundelfingen einen 22-Jährigen angehalten. Sein Auto war unzulässig umgebaut.
    Die Polizei hat in Gundelfingen einen 22-Jährigen angehalten. Sein Auto war unzulässig umgebaut. Foto: Daniel Karmann/dpa

    Die Polizei hat am Sonntag gegen 2 Uhr in der Alten Lauinger Straße in Gundelfingen den Fahrer eines BMW angehalten. Bei der Kontrolle stellten die Beamten mehrere Veränderungen am Auto fest, die so nicht zulässig waren. Unter anderem wurden die hinteren Fensterscheiben mit einer nicht zulässigen Tönungsfolie beklebt, die Windschutzscheibe im oberen Bereich ebenfalls.

    Ein nicht zulässiger Luftfilter wurde verbaut

    An dem Spiegel fehlte das Prüfzeichen und ein nicht zulässiger Luftfilter wurde verbaut. Dies führt zum Erlöschen der Betriebserlaubnis. Der 22-jährige Fahrer bekommt nun eine Verkehrsordnungswidrigkeiten-Anzeige. (AZ)

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden