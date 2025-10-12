BMW in Gundelfingen war unzulässig umgebaut

Die Polizei hat am Sonntag gegen 2 Uhr in der Alten Lauinger Straße in Gundelfingen den Fahrer eines BMW angehalten. Bei der Kontrolle stellten die Beamten mehrere Veränderungen am Auto fest, die so nicht zulässig waren. Unter anderem wurden die hinteren Fensterscheiben mit einer nicht zulässigen Tönungsfolie beklebt, die Windschutzscheibe im oberen Bereich ebenfalls.

Ein nicht zulässiger Luftfilter wurde verbaut

An dem Spiegel fehlte das Prüfzeichen und ein nicht zulässiger Luftfilter wurde verbaut. Dies führt zum Erlöschen der Betriebserlaubnis. Der 22-jährige Fahrer bekommt nun eine Verkehrsordnungswidrigkeiten-Anzeige. (AZ)