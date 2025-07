Polizeikontrolle in Lauingen: 27-Jähriger fährt mit gestohlenem E-Scooter

Die Polizei hat am Samstag gegen 16 Uhr einen 27-Jährigen in der Brüderstraße in Lauingen kontrolliert. Dabei stellten die Beamten fest, dass an dem E-Scooter ein nicht gültiges Versicherungskennzeichen angebracht war.

Der Mann muss sich bezüglich des Besitzes von Diebesgut erklären

Zudem ergab eine Fahndungsüberprüfung, dass der E-Scooter als gestohlen zur Fahndung ausgeschrieben war. Die Polizei stellte den E-Scooter sicher, dem Mann droht nun eine Anzeige nach dem Pflichtversicherungsgesetz. Zudem muss er sich bezüglich des Besitzes von Diebesgut erklären. (AZ)