17-Jähriger wird in Dillingen von Senior sexuell belästigt

Ein bisher Unbekannter hat am Montag gegen 11.30 Uhr in der Rosenstraße in Dillingen einen 17-Jährigen angesprochen. Der Jugendliche teilte der Polizei mit, dass der Senior ihm oralen Geschlechtsverkehr angeboten habe. Der 17-Jährige schätzte, dass der Mann zwischen 75 und 80 Jahre alt ist.

Die Dillinger Polizei bittet unter Telefon 09071/560 um Hinweise

Als der Jugendliche ablehnte, sei der Senior zu Fuß weggegangen. Die Polizeiinspektion Dillingen ermittelt wegen sexueller Belästigung. Sie erbittet Zeugenhinweise unter Telefon 09071/560. (AZ)