24-Jähriger fährt in Lauingen Auto an und begeht Unfallflucht

Ein 24-Jähriger ist in der Nacht zum Samstag gegen 3 Uhr auf dem Parkplatz in der Ludwigstraße in Lauingen beim Ausparken gegen das Auto eines 46-Jährigen gefahren. Der Mann entfernte sich anschließend laut Polizeibericht von der Unfallstelle, ohne seine Personalien und Angaben zur Art der Unfallbeteiligung zu hinterlassen.

Der 24-Jährige hat keine gültige Fahrerlaubnis

Eine Polizeistreife konnte den Unfallverursacher in der Nähe ermitteln. Bei der Kontrolle stellten die Beamten fest, dass der 24-Jährige nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Der Unfallverursacher wurde schließlich wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort und Fahrens ohne Fahrerlaubnis angezeigt. (AZ)