28-jähriger Motorradfahrer wird bei Unfall nahe Weisingen schwer verletzt

Ein Motorradunfall hat sich am Freitag gegen 19.45 Uhr in der Nähe von Weisingen ereignet. Ein 28-jähriger war mit seinem Krad auf der Kreisstraße DLG 24 von Weisingen in Richtung Lauingen gefahren. Aus bislang unbekannten Gründen verlor der Mann laut Polizeibericht die Kontrolle über sein motorisiertes Zweirad, kam alleinbeteiligt nach rechts von der Fahrbahn ab und touchierte hierbei einen Leitpfosten.

Ein Rettungshubschrauber bringt den schwerverletzten Mann in die Klinik

Der 28-Jährige erlitt bei dem Unfall schwere Verletzungen. Ein Rettungshubschrauber brachte den Mann zur ärztlichen Versorgung in die Klinik. Den Schaden am Motorrad gibt die Polizei mit etwa 8000 Euro an.

50-Jähriger stürzt in Weisingen beim Abbiegen in die Hauptstraße

Bereits um 17.30 Uhr war es ebenfalls in Weisingen zu einem Motorradunfall gekommen. Ein 50-jähriger hatte mit seinem Kraftrad die Altenbaindter Straße befahren. Der Mann wollte nach links in die Hauptstraße abbiegen, stürzte aber nach Angaben der Polizei aus bislang unbekannten Gründen und zog sich leichte Verletzungen zu. Am Kraftrad entstand ein geschätzter Sachschaden von etwa 1000 Euro. Der 50-Jährige wurde vom Rettungsdienst zur weiteren ärztlichen Behandlung ins Krankenhaus gebracht. (AZ)