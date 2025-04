29-Jähriger attackiert in Dillingen Jugendliche und verletzt sie

In Dillingen ist es am Dienstag zu einer Auseinandersetzung zwischen einem 29-jährigen Mann und einer 17-jährigen Jugendlichen gekommen. Wie die Polizeiinspektion Dillingen mitteilt, gerieten die beiden gegen 20.40 Uhr in der Ölberggasse in Streit.

Der Mann packt die Jugendliche am Kragen

Im weiteren Verlauf packte der Mann die junge Frau nach Angaben der Polizei am Kragen und verletzte sie leicht. Eine medizinische Versorgung vor Ort war nicht erforderlich. Die Polizeiinspektion Dillingen ermittelt nun wegen Körperverletzung gegen den 29-Jährigen. (AZ)