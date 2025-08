30.000 Euro Sachschaden und zwei Verletzte bei Verkehrsunfall in Gundelfingen

Bei einem Verkehrsunfall am Dienstag in Gundelfingen haben eine 64-jährige Autofahrerin und ein 57-jähriger Autofahrer Verletzungen erlitten. Gegen 17.15 Uhr hatte die 64-Jährige mit ihrem Auto die Medlinger Straße stadtauswärts befahren. An der Einmündung zum Bannweidenweg wollte die Autofahrerin nach links abbiegen.

Gegenverkehr: Die Autofahrerin muss vor dem Abbiegen warten

Wie die Polizei mitteilt, musste sie aufgrund des Gegenverkehrs verkehrsbedingt warten. Der nachfolgende 57-Jährige fuhr mit seinem Wagen auf den Pkw der Frau auf. Beide Personen zogen sich beim Aufprall leichte Verletzungen zu. Sie mussten in ein Krankenhaus gebracht werden.

Die Autos müssen abgeschleppt werden

Ersten Schätzungen zufolge entstand an den Unfallfahrzeugen ein Gesamtschaden von rund 30.000 Euro. Die Autos mussten abgeschleppt werden. (AZ)