37-Jährige beleidigt und schlägt in Lauingen 62-Jährige

Zu einer Streitigkeit kam es am Dienstag in einem Verbrauchermarkt in der Werner-von-Siemens-Straße in Lauingen gekommen. Eine 62-Jährige wurde laut Polizeibericht von einer 37-Jährigen zunächst beleidigt und anschließend mit der Faust in den Rücken geschlagen.

Anzeige wegen Beleidigung und Körperverletzung

Der Hintergrund der Streitigkeit ist bislang unklar. Die 37-Jährige erwartet nun eine Anzeige wegen Beleidigung und Körperverletzung. (AZ)