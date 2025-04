Auto gerät in Lauingen in Brand

In der Nacht zum Freitag ist in der Ernst-Feller-Straße in Lauingen ein Auto in Brand geraten. Dabei brannte der Motor- sowie der Innenraum nach Angaben der Polizei zum Teil stark aus.

Der Sachschaden liegt bei etwa 10.000 Euro

Gegen 5 Uhr hatte der Besitzer den Schaden am Fahrzeug sowie eine kleine Restflamme festgestellt. Er löschte daraufhin den Brand zusammen mit einem Nachbarn. Am Pkw entstand laut Polizeibericht ein Sachschaden in Höhe von etwa 10.000 Euro. Nach derzeitigem Ermittlungsstand wird von einem technischen Defekt als Brandursache ausgegangen. (AZ)