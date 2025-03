Auto macht sich in Dillingen selbstständig und prallt gegen Ampel

Die Dillinger Polizei ist am Sonntagmorgen über einen Unfall informiert worden. Ein Auto stand an der Ampelanlage in der Straße Am Stadtberg in Dillingen, ohne dass ein Fahrer oder ein anderer Verantwortlicher am Fahrzeug war.

Unfall in Dillingen: Schaden an der Ampel und am Auto

Nachdem der Halter des Wagens verständigt werden konnte, stellte sich heraus, dass das Auto selbstständig von einem nahegelegenen Parkplatz gegen den Ampelmasten gerollt war. Sowohl am Pkw, als auch an der Ampelanlage entstand Sachschaden. (AZ)