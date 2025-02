Autofahrerin wird bei Unfall in Lauingen aus Wagen befreit

Ein heftiger Verkehrsunfall hat sich am Freitag in der Nähe des Lauinger Leitetunnels ereignet. Ein 26-Jähriger hatte gegen 18.30 Uhr mit dem Auto die Staatsstraße 2025 von Lauingen in Richtung Gundremmingen befahren. Er wollte nach Angaben der Polizei auf Höhe der Straße In der Ludwigsau auf einen Feldweg abbiegen und verringerte deshalb die Geschwindigkeit.

Wie die Polizei weiter mitteilt, scherte ein 34-jähriger Autofahrer, der sich hinter dem 26-Jährigen befand, mit seinem Pkw zum Überholen aus. Dabei geriet er laut Polizeibericht zu weit auf die Gegenfahrbahn. Sein Auto stieß mit dem entgegenkommenden Fahrzeug einer 68-Jährigen seitlich zusammen. Der Fahrer im entgegenkommenden Auto erlitt nach Angaben der Polizei mittelschwere Verletzungen.

Die Lauinger Feuerwehr entfernt die Tür des demolierten Wagens

Als die Lauinger Feuerwehr eintraf, befand sich die 68-Jährige noch im Wagen. Der Rettungsdienst betreute die Verletzte, und die Lauinger Wehr bereitete die technische Rettung mit Hilfe von hydraulischem Rettungsgerät vor. Die Feuerwehrleute entfernten schließlich die Tür des Wagens und sorgten für eine patientenschonende Rettung. Die 68-Jährige wurde in eine Klinik gebracht. Zudem sicherte die Wehr, die mit 30 Personen und vier Fahrzeugen vor Ort war, die Einsatzstelle ab, leuchtete den Unglücksort aus, stellte den Brandschutz sicher und beseitigte auslaufende Betriebsstoffe.

Ebenfalls im Einsatz waren die Feuerwehr Dillingen, die bei den Absperrmaßnahmen unterstützte, die Kreisbrandinspektion, der Rettungsdienst, die Polizei und der Rettungshubschrauber Christoph 22 aus Ulm. Der 34-jährige Fahrer, der überholt hatte, wurde laut Polizei nicht verletzt. Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Über den Sachschaden machte die Polizei keine Angaben. (mit AZ)