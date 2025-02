Bei Gundelfinger Umzugsparty wird ein Messer gefunden

In der Brenzhalle in Gundelfingen ist der Polizei am Samstagabend gegen 19.20 Uhr während der Party nach dem Faschingsumzug ein beidseitig geschliffenes Messer übergeben worden. Das Messer hatten Besucher gefunden. Über mehrere Mitarbeiter der Security landete es schließlich bei der Polizei.

Die Polizeiinspektion Dillingen bittet um Zeugenhinweise

Die Polizeiinspektion Dillingen ermittelt nun wegen eines Vergehens nach dem Waffengesetz. Zeugen, die Angaben zu dem Vorfall machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Dillingen unter Telefon 09071/560 in Verbindung zu setzen. (AZ)