Radlerin wird in Dillingen von Auto erfasst

In der Altheimer Straße in Dillingen hat sich am Dienstag ein Verkehrsunfall zwischen einem Auto und einer Radfahrerin ereignet. Eine 34-Jährige war gegen 18.30 Uhr mit ihrem Auto in der Robert-Bosch-Straße in östlicher Fahrtrichtung unterwegs. An der Einmündung wollte sie nach rechts in die Altheimer Straße abbiegen. Hierbei übersah sie nach Angaben der Polizei eine querende 45-jährige Radfahrerin, die auf dem Radweg in nördlicher Richtung (Fahrtrichtung Donaualtheim) unterwegs war.

Die verletzte Radlerin wird ins Dillinger Krankenhaus gebracht

Bei dem Zusammenstoß zwischen Pkw und Fahrrad wurde die 45-Jährige leicht verletzt. Sie kam zur Behandlung in das Krankenhaus Dillingen. Am Auto und dem Fahrrad entstand ein Gesamtschaden in Höhe von etwa 500 Euro.

Die Polizei hat gegen die 34-Jährige ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung eingeleitet. (AZ)