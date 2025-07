Dieb stiehlt Gartengeräte in Dillinger Baumarkt

Ein Unbekannter hat sich in der Nacht zum Dienstag Zugang zum Gelände eines Baumarktes in der Hans-Geiger-Straße in Dillingen verschafft. Dort stahl der Dieb eine Vielzahl von Gartengeräten.

Die Höhe des Schadens muss noch geklärt werden

Der genaue Beuteschaden ist laut Polizeibericht bislang unbekannt und muss noch geklärt werden. Die Polizeiinspektion Dillingen hat im vorliegenden Fall Ermittlungen wegen eines besonders schweren Falls eines Diebstahls aufgenommen.

Die Polizeiinspektion Dillingen bittet um Zeugenhinweise

Zeugen werden gebeten, sich mit der Dillinger Polizei, Telefon 09071/560, in Verbindung zu setzen. (AZ)