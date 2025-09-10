Dieb stiehlt in Dillingen Geldbörse aus dem Rucksack einer 25-Jährigen

In Dillingen ist es am Dienstag zum Diebstahl einer Geldbörse gekommen. Gegen 11 Uhr befand sich eine 25-Jährige in einem Bekleidungsladen in der Klosterstraße. Ein bisher unbekannter Dieb entwendete aus dem geöffneten Rucksack der Frau ihre schwarz-rote Geldbörse. Darin befand sich neben Ausweisdokumenten auch ein Bargeldbetrag in mittlerer zweistelliger Euro-Höhe.

Die Polizeiinspektion Dillingen bittet um Hinweise

Die Polizeiinspektion Dillingen ermittelt nun wegen Taschendiebstahls. Sie bittet unter Telefon 09071/560 um Zeugenhinweise. (AZ)