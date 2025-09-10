Icon Menü
Polizeireport: Dieb stiehlt in Dillingen Geldbörse aus dem Rucksack einer 25-Jährigen

Dillingen

Dieb stiehlt in Dillingen Geldbörse aus dem Rucksack einer 25-Jährigen

Die Frau kaufte gerade in einem Bekleidungsladen ein. Die Polizeiinspektion Dillingen bittet um Hinweise.
    Nach dem Diebstahl einer Geldbörse in Dillingen ermittelt jetzt die Polizeiinspektion.
    Nach dem Diebstahl einer Geldbörse in Dillingen ermittelt jetzt die Polizeiinspektion. Foto: David Inderlied/dpa(Symbolbild)

    In Dillingen ist es am Dienstag zum Diebstahl einer Geldbörse gekommen. Gegen 11 Uhr befand sich eine 25-Jährige in einem Bekleidungsladen in der Klosterstraße. Ein bisher unbekannter Dieb entwendete aus dem geöffneten Rucksack der Frau ihre schwarz-rote Geldbörse. Darin befand sich neben Ausweisdokumenten auch ein Bargeldbetrag in mittlerer zweistelliger Euro-Höhe.

    Die Polizeiinspektion Dillingen bittet um Hinweise

    Die Polizeiinspektion Dillingen ermittelt nun wegen Taschendiebstahls. Sie bittet unter Telefon 09071/560 um Zeugenhinweise. (AZ)

