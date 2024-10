Drei Einbrüche in der Dillinger Innenstadt

Ein bisher Unbekannter hat In der Nacht zum Samstag in der Königstraße und Am Stadtberg in Dillingen drei Geschäfte angegangen. Der Mann hebelte jeweils die Eingangstüre auf. In einem Fall blieb die Tat beim Versuch stecken. In einem weiteren Fall wurde der Täter durch anwesende Mitarbeiter gestört. Der Einbrecher ergriff die Flucht.

Im dritten Fall stehl der Unbekannte aus der offenen Kasse Münzgeld im Wert von etwa 50 Euro. Ein Tatzusammenhang ist laut Polizeibericht aufgrund des örtlichen und zeitlichen Zusammenhangs sehr wahrscheinlich.

Der Einbrecher war mit einer dunklen Jacke mit Kapuze bekleidet

Zeugen beschrieben den Täter als männlich, muskulös und etwa 1,90 Meter groß. Er war bekleidet mit einer dunklen Jacke mit Kapuze. Weitere Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Dillingen unter Telefon 09071/560 entgegen. (AZ)