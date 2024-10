Fahrräder werden in Dillingen, Lauingen und Mörslingen gestohlen

Eine 18-Jährige Dillingerin musste am Freitagabend, dass ein Unbekannter ihr Fahrrad, das sie am Morgen am Dillinger Bahnhof abgestellt hatte, im Laufe des Tages gestohlen hat. Bei dem Fahrrad handelt es sich um ein Trekkingrad der Marke „Trek“ in einer auffälligen türkisenen Farbe im Wert von etwa 700 Euro. Der Drahtesel wurde mitsamt dem Schloss entwendet.

Ebenfalls von einem bis dato unbekannten Täter wurde bereits am Donnerstag ein Fahrrad von einer Bushaltestelle in der Deisenhofer Straße in Mörslingen entwendet. Das Rad war dort am Morgen gegen 7 Uhr abgestellt worden. Gegen 13.30 Uhr bemerkte der Besitzer bei seiner Rückkehr das Fehlen des blau-orangenen Mountainbikes der Marke Bulls „Sharptail“ im Wert von rund 600 Euro.

In Lauingen liegt der Schaden bei 2000 Euro

Ebenfalls am Donnerstag, vermutlich über die Mittagszeit, wurde aus einem Fahrradständer in der Imhofstraße in Lauingen ein versperrtes, blaues E-Trekkingbike der Marke „Fischer Viator 8.0“ gestohlen. Dnr Beuteschaden gibt die Polizei mit rund 2000 Euro an. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Dillingen unter Telefon 09071/560 entgegen. (AZ)