Fassade brennt in Steinheim – Feuerwehr rückt aus

Feuerwehr und Polizei sind am Montagabend über eine Rauchentwicklung an einem Wohnhaus in der Jahnstraße in Steinheim informiert worden. An dem derzeit unbewohnten Haus waren zuvor Renovierungsarbeiten durchgeführt worden.

Den Schaden gibt die Polizei mit 5000 Euro an

Die Einsatzkräfte stellten an der gedämmten Fassade eine Rauchentwicklung fest. Die Feuerwehren brachten den Brand nach Angaben der Polizei schnell unter Kontrolle. Laut Polizeibericht entstand durch das Feuer ein Sachschaden in Höhe von etwa 5000 Euro. Die Umstände des Vorfalls sind derzeit Gegenstand polizeilicher Ermittlungen.

An dem Einsatzgeschehen waren die Freiwilligen Feuerwehren Dillingen, Steinheim, Schretzheim und Deisenhofen mit insgesamt 30 Einsatzkräften beteiligt.