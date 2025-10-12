Icon Menü
Polizeireport: Hauseingangstür in der Dillinger Schützenstraße beschädigt

Dillingen

Wer hat Hauseingangstür in der Dillinger Schützenstraße beschädigt?

Der Vorfall ereignete sich in der Nacht von Donnerstag auf Freitag. Die Polizeiinspektion Dillingen bittet um Hinweise.
    In der Dillinger Schützenstraße ist eine Haustür beschädigt worden. Die Polizei bittet um Hinweise.
    In der Dillinger Schützenstraße ist eine Haustür beschädigt worden. Die Polizei bittet um Hinweise. Foto: David Inderlied/dpa (Symbolbild)

    Ein bisher Unbekannter hat in der Nacht von Donnerstag auf Freitag die Hauseingangstüre eines Mehrfamilienhauses in der Schützenstraße in Dillingen beschädigt. Zudem lagen am Morgen vor der Tür mehrere Glasscherben.

    Der Sachschaden liegt bei etwa 500 Euro

    Ein 43-Jähriger, der dort wohnt, stellte den Schaden fest. Von der Tat selbst hatte er jedoch in der Nacht nichts Tat mitbekommen. Der 92-jährigen Hauseigentümerin entstand laut Polizeibericht ein Sachschaden von etwa 500 Euro. Die Polizeiinspektion Dillingen ermittelt wegen Sachbeschädigung und bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 09071/560. (AZ)

