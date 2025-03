In Lauingen fliegt Betrugsversuch mittels E-Mail auf

Betrugsversuch mittels falscher E-Mail

Lauingen (Donau) - Am 14.03.2025 bekam Die 63-jährige Mitarbeiterin eines Lauinger Musikvereins hat am Freitag vermeintlich eine E-Mail von ihrem Vorsitzenden erhalten. Darin wurde sie aufgefordert, Apple-Gutscheine zu kaufen und den Code an die gefälschte E-Mail-Adresse mitzuteilen.

Der Betrugsversuch in Lauingen fliegt auf

Die Codes wurden nach Angaben der Polizei jedoch per Whats-App-Chat an den richtigen Vorsitzenden weitergegeben. So flog der Betrugsversuch auf. Es entstand kein Schaden, teilt die Polizeiinspektion Dillingen mit. (AZ)