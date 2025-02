Jugendliche attackieren in Dillingen 14-Jährigen und verletzen ihn

Ein 14-Jähriger ist am Donnerstag in Dillingen attackiert worden. Der Jugendliche erlitt dabei leichte Verletzungen. Gegen 14.50 Uhr waren nach Angaben der Polizei mehrere bislang Unbekannte in der Paul-Zenetti-Straße offenbar grundlos auf den Jugendlichen losgegangen. Der 14-Jährige gab folgende Täterbeschreibungen ab: Einer der Angreifer war demnach etwa 1,75 Meter groß, circa 16 Jahre alt. Er trug laut Polizeibericht einen auffälligen „Ziegenbart“ und war mit einer schwarzen Jacke bekleidet.

Bei der Attacke in Dillingen waren auch zwei Mädchen dabei

Ein weiterer Täter war etwa 1,85 Meter groß, circa 17 Jahre alt. Er hat auffallend blaue Augen, schwarze gelockte Haare mit blond gefärbten Spitzen, eine kräftige Statur und hatte ebenfalls eine schwarze Jacke an. Bei der Attacke dabei waren auch zwei Mädchen. Eines ist etwa 1,65 Meter groß und etwa 14 Jahre alt. Sie hatte schwarze lange Haare. Das andere Mädchen ist nach Angaben der Polizei etwa 1,70 Meter groß und hat ebenfalls schwarze lange Haare.

Die Polizeiinspektion Dillingen ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung

Nach Aussage des Jugendlichen habe eine 65- bis 70-jährige Frau den Angriff beobachtet. Die Polizeiinspektion Dillingen ermittelt nun wegen gefährlicher Körperverletzung. Die Frau und mögliche weitere Zeugen werden gebeten, sich unter Telefon 09071/560 zu melden. (AZ)