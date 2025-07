Jugendlicher hat bei Ladendiebstahl in Höchstädt Taschenmesser dabei

Die Polizeiinspektion Dillingen ermittelt wegen Diebstahls mit Waffen gegen den 16-Jährigen. Der Jugendliche hatte am Freitag gegen 16.45 Uhr in einer Drogerie in der Donauwörther Straße in Höchstädt Waren im Wert von rund 180 Euro gestohlen.

Der 16-Jährige hat das Taschenmesser griffbereit in der Hosentasche

Als er das Geschäft ohne Bezahlen verlassen wollte, hielt ihn eine Angestellte bis zum Eintreffen der Polizei fest. Wie sich herausstellte, hatte der Jugendliche ein Taschenmesser zugriffsbereit in seiner Hosentasche. Die Polizisten übergaben den 16-Jährigen nach der Anzeigenaufnahme seinen Eltern. (AZ)