Lastwagen streifen sich in Wertingen – Verursacher sucht das Weite

Drei neue Fälle von Unfallflucht beschäftigen jetzt die Polizeiinspektion Dillingen. Am Samstagabend gegen 20.30 Uhr befuhr ein 45-Jähriger mit einem Sattelgespann in Wertingen die Staatsstraße 2033 von Dillingen kommend in Richtung Augsburg. Kurz nach dem Laugna-Kreisel kam ihm ein weiterer Lastwagen entgegen, der laut Polizeibericht zu weit links fuhr.

In der Folge streiften sich die Lastwagen mit den Außenspiegeln. Dabei entstand Sachschaden in Höhe von circa 3000 Euro. Der zweite Lkw-Fahrer entfernte sich laut Polizeibericht nach der Kollision, ohne anzuhalten, vom Unfallort. Zeugen des Vorfalls oder gegebenenfalls weitere Geschädigte werden gebeten, sich bei der Polizeistation Wertingen unter Telefon 08272/99510 zu melden.

Zu einer weiteren Unfallflucht war es am Freitag zwischen 11.10 und 11.40 Uhr in Dillingen gekommen. Ein 44-Jähriger hatte sein Auto auf einem Parkplatz eines Supermarkts in der Rudolf-DieselStraße abgestellt. In diesem Zeitraum beschädigte ein bisher Unbekannter vermutlich beim Parken die Heckstoßstange des Wagens. Die Schadenshöhe gibt die Polizei mit etwa 2000 Euro an.

Der Schaden in Blindheim liegt bei 3500 Euro

In Blindheim kam es am Freitag zwischen 20 Uhr und Mitternacht in der Petersruhstraße zu einer Unfallflucht. Ein 66-Jähriger hatte am Parkplatz der Sportgaststätte seinen Pkw abgestellt. Als der Mann zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, stellte er eine Beschädigung an der hinteren Fahrzeugseite fest. Der Schaden beläuft sich auf etwa 3500 Euro. Zeugen der Vorfälle werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Dillingen unter Telefon 09071/560 zu melden. (AZ)