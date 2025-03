Mädchen stehlen in Lauinger Drogerie Kosmetikartikel

Zu einem Ladendiebstahl ist es am Mittwoch in Lauingen gekommen. Gegen 19 Uhr stahlen eine 14-Jährige und ihre zwölfjährige Komplizin in einer Drogerie in der Herzog-Georg-Straße Kosmetikartikel im Wert von rund 50 Euro.

Die Polizeibeamten übergeben die Mädchen an ihre Erziehungsberechtigten

Die beiden Mädchen wurden aber bei dem Diebstahl erwischt. Nach der Anzeigenaufnahme übergaben die Polizeibeamten die 14-Jährige und die Zwölfjährige ihren Erziehungsberechtigten. Die Polizeiinspektion Dillingen ermittelt nun wegen Ladendiebstahls gegen die beiden Mädchen. (AZ)