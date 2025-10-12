Mann fotografiert in Lauingen rasenden Motorradfahrer

Ein 64-Jähriger hat am Freitag gegen 10 Uhr einen 20-jährigen Motorradfahrer dabei beobachtet, wie er mit überhöhter Geschwindigkeit durch die Johann-Rauschmayr-Straße in Lauingen fuhr.

Die Dillinger Polizei ermittelt wegen Urkundenunterdrückung

Der Mann fotografierte nach Angaben der Polizei den Motorradfahrer. Als der 20-Jährige dies bemerkte, entfernte er laut Polizeibericht das Kennzeichen seines Motorrads und fuhr davon. Die Polizei ermittelt unter anderem wegen Urkundenunterdrückung. (AZ)