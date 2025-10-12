Icon Menü
Polizeireport: Mann fotografiert in Lauingen rasenden Motorradfahrer

Lauingen

Mann fotografiert in Lauingen rasenden Motorradfahrer

20-Jähriger entfernt daraufhin Kennzeichen seiner Maschine. Jetzt ermittelt die Polizeiinspektion Dillingen.
    •
    •
    •
    Nach einem Vorfall in Lauingen ermittelt die Polizeiinspektion Dillingen unter anderem wegen Urkundenunterdrückung.
    Nach einem Vorfall in Lauingen ermittelt die Polizeiinspektion Dillingen unter anderem wegen Urkundenunterdrückung. Foto: David Inderlied/dpa

    Ein 64-Jähriger hat am Freitag gegen 10 Uhr einen 20-jährigen Motorradfahrer dabei beobachtet, wie er mit überhöhter Geschwindigkeit durch die Johann-Rauschmayr-Straße in Lauingen fuhr.

    Die Dillinger Polizei ermittelt wegen Urkundenunterdrückung

    Der Mann fotografierte nach Angaben der Polizei den Motorradfahrer. Als der 20-Jährige dies bemerkte, entfernte er laut Polizeibericht das Kennzeichen seines Motorrads und fuhr davon. Die Polizei ermittelt unter anderem wegen Urkundenunterdrückung. (AZ)

