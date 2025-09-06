Icon Menü
Polizeireport: Mann stiehlt in Lauinger Tankstelle 2000 Euro Bargeld

Lauingen

Mann stiehlt in Lauinger Tankstelle 2000 Euro Bargeld

Ein Kunde hatte seinen Geldbeutel liegenlassen. Die Polizei ermittelt schließlich einen 41-Jährigen.
    • |
    • |
    • |
    Die Polizei hat einen Bargeld-Diebstahl in einer Lauinger Tankstelle aufgeklärt.
    Die Polizei hat einen Bargeld-Diebstahl in einer Lauinger Tankstelle aufgeklärt. Foto: Bernd Weißbrod/dpa (Symbolbild)

    Am späten Nachmittag des 05.09 vergaß Ein 48-Jähriger hat am späten Freitagnachmittag in einer Tankstelle in Lauingen seinen Geldbeutel liegenlassen. Als er etwa eine Stunde später zurückkehrte, fand er seinen Geldbeutel ohne das davor vorhandene Bargeld im Wert von etwa 2000 Euro.

    Die Beamten finden das Bargeld bei dem 41-Jährigen

    Der Mann erstattete Anzeige bei der Polizeiinspektion Dillingen. Durch die eingeleiteten Maßnahmen konnte schließlich ein 41-Jähriger ermittelt werden, der sich zuvor bei der Tankstelle aufgehalten hatte. Die Beamten fanden bei dem Mann das entwendete Bargeld.

    Die Polizeiinspektion Dillingen ermittelt wegen Diebstahls

    Wie die Polizei mitteilt, zeigte sich der 41-Jährige geständig. Gegen den Mann wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Diebstahls eingeleitet. (AZ)

