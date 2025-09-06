Mann stiehlt in Lauinger Tankstelle 2000 Euro Bargeld

Am späten Nachmittag des 05.09 vergaß Ein 48-Jähriger hat am späten Freitagnachmittag in einer Tankstelle in Lauingen seinen Geldbeutel liegenlassen. Als er etwa eine Stunde später zurückkehrte, fand er seinen Geldbeutel ohne das davor vorhandene Bargeld im Wert von etwa 2000 Euro.

Die Beamten finden das Bargeld bei dem 41-Jährigen

Der Mann erstattete Anzeige bei der Polizeiinspektion Dillingen. Durch die eingeleiteten Maßnahmen konnte schließlich ein 41-Jähriger ermittelt werden, der sich zuvor bei der Tankstelle aufgehalten hatte. Die Beamten fanden bei dem Mann das entwendete Bargeld.

Die Polizeiinspektion Dillingen ermittelt wegen Diebstahls

Wie die Polizei mitteilt, zeigte sich der 41-Jährige geständig. Gegen den Mann wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Diebstahls eingeleitet. (AZ)