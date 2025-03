Mann will in Dillingen mit 2,7 Promille Auto fahren

Passanten teilten der Polizeiinspektion Dillingen am Samstag kurz nach 22 Uhr mit, dass ein stark alkoholisierter Mann Auto fahren möchte. Der 43-Jährige war gerade im Begriff, in sein Auto in der Donaustraße zu steigen.

Der Alkoholtest ergibt einen Wert von 2,7 Promille

Eine Streifenbesatzung konnte den Mann schließlich an der Wegfahrt hindern. Ein durchgeführter Alkotest ergab bei dem 43-Jährigen laut Polizeibericht einen Wert von rund 2,7 Promille. (AZ)