Feuer tötet mehr als 30 Rinder in Untermedlingen – was passiert mit den überlebenden Tieren?

Der Brandgeruch in der Untermedlinger Dorfstraße ist am Donnerstagvormittag schon von Weitem wahrnehmbar. Dort hat ein Feuer in der Nacht einen Kuhstall zerstört. 32 Kälber und Jungrinder sind nach Informationen unserer Redaktion in den Flammen verendet. Nach Angaben der Polizeiinspektion Dillingen ist der Brand gegen 3 Uhr „aus bisher ungeklärter Ursache“ ausgebrochen. Den Schaden beziffern die Beamten auf knapp eine Million Euro.

