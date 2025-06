Streit zwischen Angler und Stand-up-Paddler eskaliert an Holzheimer See

Am Wager-Weiher in Holzheim ist es am Mittwochnachmittag zu einem Streit zwischen einem 58-jährigen Stand-up-Paddler und einem 60-jährigen Angler gekommen. Der Paddler paddelte gegen 16.30 Uhr entlang des Ufers, der Angler fütterte vom Ufer aus die Fische und warf mit einer Schleuder das Futter.

Angler schlägt den Paddler laut Polizei mit der Faust ins Gesicht

Aus Sicht des Paddlers warf der Angler, wie es im Polizeibericht heißt, in seine Richtung. Der 58-Jährige wurde aber nicht getroffen. Nach Angaben der Polizei kam der Paddler an Land und stellte den Angler zur Rede. Dabei eskalierte der Streit laut Polizeibericht derart, dass der Angler den Paddler mit der Faust schlug. Der 60-Jährige wiederum wurde ins Wasser geschubst.

Die Polizeiinspektion Dillingen ermittelt wegen Körperverletzung

Beide Männer erlitten bei der Auseinandersetzung Verletzungen. Gegen beide ermittelt die Polizeiinspektion Dillingen nun wegen Körperverletzung. (AZ)