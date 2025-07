In Kicklingen ist es am Samstag gegen 18.30 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht gekommen. An der Kreuzung Am Anger/Riedstraße waren im Rahmen eines Abbiegevorgangs ein Traktor und ein Auto zusammengestoßen. Dabei entstand am Pkw ein Sachschaden in Höhe von etwa 300 Euro. Der Fahrer des Schleppers flüchtete nach Angaben der Polizei ohne anzuhalten von der Unfallstelle.

Lauingen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Traktor Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Auto Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis