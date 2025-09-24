Unbekannter beschädigt Stromanschluss-Säule in Höchstädt

Ein Unbekannter hat im Zeitraum zwischen dem vergangenen Freitag und Montag südlich der Gleisanlage des Höchstädter Bahnhofs eine Stromanschlusssäule beschädigt. Dabei entstand nach Angaben der Polizei ein geschätzter Sachschaden in Höhe von etwa 2000 Euro.

Die Polizeiinspektion Dillingen ermittelt wegen Sachbeschädigung

Die Dillinger Polizei hat die Ermittlungen wegen des Verdachts der Sachbeschädigung aufgenommen. Zeugen werden gebeten, sich mit Hinweisen an die Polizeiinspektion Dillingen unter Telefon 09071/560 zu wenden. (AZ)