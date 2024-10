Unbekannter entwendet in Lauingen Verkehrsschild

Ein Unbekannter hat im Zeitraum von Freitagnachmittag bis Sonntagvormittag die Beschilderung eines Halteverbots in der Max-Eyth-Strafle in Lauingen entwendet. Es entstand laut Polizeibericht ein Diebstahlschaden in Höhe von 200 Euro.

Die Polizeiinspektion Dillingen hat Ermittlungen eingeleitet

Die Dillinger Polizeiinspektion leitete Ermittlungen gegen Unbekannte ein. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich unter Telefon 09071/560 bei der Polizei zu melden. (AZ)