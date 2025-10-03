Icon Menü
Unbekannter fährt in Dillingen Auto an und begeht Fahrerflucht

Dillingen

Unbekannter fährt in Dillingen Auto an und begeht Fahrerflucht

Der Vorfall ereignete sich auf dem geschotterten Parkplatz an der Großen Kreuzung. Die Polizei bittet um Hinweise.
    Die Polizei ermittelt nach einer Unfallflucht in Dillingen.
    Die Polizei ermittelt nach einer Unfallflucht in Dillingen. Foto: Daniel Vogl/dpa (Symbolbild)

    Die Polizei meldet eine Unfallflucht, die sich am Donnerstag kurz vor 11.50 Uhr auf dem geschotterten Parkplatz in der Donauwörther Straße an der Großen Kreuzung in Dillingen ereignet hat. Ein bislang Unbekannter touchierte hierbei mit seinem Fahrzeug einen grauen Opel Insignia im Bereich der hinteren Stoßstange links und suchte anschließend das Weite.

    Die Polizeiinspektion Dillingen bittet um Zeugenhinweise

    Der Fahrer hinterließ dabei laut Polizei einen Sachschaden im unteren vierstelligen Euro-Bereich. Die Dillinger Polizei ermittelt nun wegen des Verdachts der Verkehrsunfallflucht. Zeugen werden gebeten, sich bei der Dillinger Polizei unter Telefon 09071/560 zu melden. (AZ)

