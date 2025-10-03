Unbekannter fährt in Dillingen Auto an und begeht Fahrerflucht

Die Polizei meldet eine Unfallflucht, die sich am Donnerstag kurz vor 11.50 Uhr auf dem geschotterten Parkplatz in der Donauwörther Straße an der Großen Kreuzung in Dillingen ereignet hat. Ein bislang Unbekannter touchierte hierbei mit seinem Fahrzeug einen grauen Opel Insignia im Bereich der hinteren Stoßstange links und suchte anschließend das Weite.

Die Polizeiinspektion Dillingen bittet um Zeugenhinweise

Der Fahrer hinterließ dabei laut Polizei einen Sachschaden im unteren vierstelligen Euro-Bereich. Die Dillinger Polizei ermittelt nun wegen des Verdachts der Verkehrsunfallflucht. Zeugen werden gebeten, sich bei der Dillinger Polizei unter Telefon 09071/560 zu melden. (AZ)