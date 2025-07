In der Nacht zum Samstag stellte eine 31-jährige gegen 2.50 Uhr bei ihrer Rückkehr vom Gassi-Gang mit ihrem Hund in Peterswörth fest, dass ein unbekannter Mann aus ihrer Wohnung kam. Das Anwesen befindet sich in der Straße Gries im Gundelfinger Stadtteil. Die Frau bemerkte den ungebetenen Gast auf der Terrasse, als er ihr entgegenlief.

