Dillingen

Unbekannter startet in Dillingen Radlader und fährt in ein Maisfeld

Die Schneise ist rund 100 Meter lang, der Sachschaden noch unbekannt. Die Polizeiinspektion Dillingen bittet um Zeugenhinweise.
    Ein Unbekannter hat sich in der Nacht zum Montag in Dillingen Zugang zu einem Radlader verschafft und einen Schaden in einem Maisfeld verursacht.
    Ein Unbekannter hat sich in der Nacht zum Montag in Dillingen Zugang zu einem Radlader verschafft und einen Schaden in einem Maisfeld verursacht. Foto: Jan Woitas/dpa (Symbolbild)

    Auf einer Baustelle in der Dillinger Röhmstraße hat sich ein bislang Unbekannter den bisherigen Ermittlungen zufolge am Montag gegen 2.30 Uhr unbefugt Zutritt zu einem Radlader verschafft. Er setzte nach Angaben der Polizei die Maschine in Gang und schlug an einem Maisfeld nördlich der Johannes-Scheiffele-Straße willkürlich eine Schneise von rund hundert Metern.

    Den Radlader lässt der Unbekannte an einem Feldweg zurück

    Anschließend ließ der Unbekannte den Radlader an einem Feldweg zurück. Die Höhe des angerichteten Schadens am Maisfeld muss noch abgeklärt werden.

    Die Dillinger Polizei ermittelt wegen unbefugten Gebrauchs eines Fahrzeugs

    Die Polizei ermittelt nun wegen unbefugten Gebrauchs eines Fahrzeugs und Sachbeschädigung. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Dillingen unter Telefon 09071/560 entgegen. (AZ)

