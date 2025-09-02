Unbekannter startet in Dillingen Radlader und fährt in ein Maisfeld

Auf einer Baustelle in der Dillinger Röhmstraße hat sich ein bislang Unbekannter den bisherigen Ermittlungen zufolge am Montag gegen 2.30 Uhr unbefugt Zutritt zu einem Radlader verschafft. Er setzte nach Angaben der Polizei die Maschine in Gang und schlug an einem Maisfeld nördlich der Johannes-Scheiffele-Straße willkürlich eine Schneise von rund hundert Metern.

Den Radlader lässt der Unbekannte an einem Feldweg zurück

Anschließend ließ der Unbekannte den Radlader an einem Feldweg zurück. Die Höhe des angerichteten Schadens am Maisfeld muss noch abgeklärt werden.

Die Dillinger Polizei ermittelt wegen unbefugten Gebrauchs eines Fahrzeugs

Die Polizei ermittelt nun wegen unbefugten Gebrauchs eines Fahrzeugs und Sachbeschädigung. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Dillingen unter Telefon 09071/560 entgegen. (AZ)