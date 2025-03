Unbekannter stiehlt in Gundelfingen Pedelec aus Tiefgarage

In der Medlinger Straße in Gundelfingen hat ein Unbekannter in der Nacht von Samstag, 22. März, auf Sonntag, 23. März, einen Fahrraddiebstahl verübt. Der Eigentümer hatte sein Pedelec nach Angaben der Polizei in der Tiefgarage an seiner Wohnanschrift abgestellt. Am Sonntagmorgen war das Fahrrad im Wert von etwa 1000 Euro verschwunden.

Die Dillinger Polizei bittet um Zeugenhinweise

Zeugen werden gebeten, sich mit Hinweisen an die Polizeiinspektion Dillingen (09071/560) oder an jede andere Polizeiinspektion zu wenden. (AZ)