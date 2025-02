Unbekannter will in Dillingen in ein Haus einbrechen

Ein bislang Unbekannter wollte am Montag in der Zeit von Mitternacht bis 14.45 Uhr in ein Wohnhaus in der Paul-Zenetti-Straße in Dillingen einbrechen. Wie die Polizei mitteilt, misslang der Einbruchsversuch. Der Täter hinterließ Beschädigungen an der Haustür, der Schaden liegt bei etwa 150 Euro.

Die Polizeiinspektion Dillingen bittet um Zeugenhinweise

Die Dillinger Polizei hat Ermittlungen wegen eines versuchten Einbruchsdiebstahls gegen unbekannt aufgenommen. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Dillingen unter Telefon 09071/560 zu melden. (AZ)