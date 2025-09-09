Icon Menü
Polizeireport: Unfallflucht auf Kundenparkplatz in Dillingen

Dillingen

Unfallflucht auf Kundenparkplatz in Dillingen

Unbekannter fährt Auto an und sucht das Weite. Der Schaden liegt bei etwa 2500 Euro.
    Nach einer Unfallflucht am Montag in Dillingen ermittelt nun die Polizeiinspektion Dillingen.
    Nach einer Unfallflucht am Montag in Dillingen ermittelt nun die Polizeiinspektion Dillingen. Foto: David Inderlied/dpa

    Zu einer Unfallflucht ist es am Montag in Dillingen gekommen. Zwischen 15.45 Uhr und 17 Uhr beschädigte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer auf einem Kundenparkplatz in der Johannes-Scheiffele-Straße einen grauen Audi A4. Anschließend entfernte sich der Unbekannte laut Polizeibericht unerlaubt von der Unfallstelle und beging Fahrerflucht. Der Schaden am Audi liegt laut bei etwa 2500 Euro.

    Polizeiinspektion Dillingen bittet um Zeugenhinweise

    Die Polizeiinspektion Dillingen ermittelt nun wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort. Sie bittet unter Telefon 09071/560 um Zeugenhinweise. (AZ)

