Unbekannte demolieren an zwei Autos in Hausen die Reifen

Unbekannte haben in der Zeit von Montagabend bis Dienstagmorgen in der Hornsteinstraße im Dillinger Stadtteil Hausen an zwei geparkten Autos die Autoreifen demoliert. Der angerichtete Sachschaden liegt nach Angaben der Polizei in einem dreistelligen Bereich.

Dillinger Polizei: Hinweise unter Telefon 09071/560 erbeten

Die Polizeiinspektion Dillingen ermittelt nun wegen Sachbeschädigung. Die Beamten bitten unter Telefon 09071/560 um Zeugenhinweise. (AZ)