Wer hat in Lauingen Scheiben eines Autos eingeschlagen?

Im Zeitraum zwischen Montagabend und Mittwochnachmittag ist es in Lauingen zu einer Sachbeschädigung gekommen. Ein bislang Unbekannter schlug dabei die Scheiben an einem silbernen Audi, der in der Raiffeisenstraße geparkt war.

Die Polizeiinspektion Dillingen ermittelt wegen Sachbeschädigung

Die Polizeiinspektion Dillingen ermittelt wegen Sachbeschädigung gegen unbekannt. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Dillingen, Telefon 09071/560, zu melden. (AZ)

