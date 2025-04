Zwei Autofahrer werden bei Unfall in Höchstädt verletzt

Im Einmündungsbereich Donauwörther Straße/Oberglauheimer Straße in Höchstädt hat sich am Donnerstag ein Verkehrsunfall mit drei beteiligten Pkw ereignet. Gegen 18.50 Uhr hatte eine 20-Jährige mit ihrem Auto die Donauwörther Straße in Fahrtrichtung Donauwörth befahren. Sie wollte nach links in die Oberglauheimer Straße abbiegen.

Die Autos werden bei dem unfall in Höchstädt stark beschädigt

Dabei übersah sie nach Angaben der Polizei den Wagen eines entgegenkommenden 49-Jährigen. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge im Einmündungsbereich, beide Autofahrer erlitten dabei leichte Verletzungen. Die Autos wurden stark beschädigt.

Dillinger Polizei ermittelt wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung

Zudem wurde nach dem Aufprall der Pkw des 49-Jährigen gegen den Wagen eines 54-Jährigen geschleudert, der seinerseits an der Haltelinie in der Oberglauheimer Straße gewartet hatte, um auf die Donauwörther Straße aufzufahren. Der 54-Jährige blieb dabei unverletzt. Sein Pkw wurde beschädigt. Die Autos der 20-Jährigen und des 49-Jährigen mussten abgeschleppt werden. Nach erster Schätzung liegt der Gesamtschaden bei etwa 35.000 Euro. Gegen die 20-jährige Unfallverursacherin wurde laut Polizeibericht ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung eingeleitet. (AZ)