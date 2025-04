Zwei Betrunkene geraten in Dillingen in Streit, einer schlägt zu

Zwei alkoholisierte Männer im Alter von 44 und 51 Jahren sind am Donnerstag gegen 13 Uhr in der Dillinger Innenstadt in Streit geraten. Nachdem der 44-Jährige den 51-Jährigen beleidigt hatte, schlug dieser ihm nach Angaben der Polizei mit der Faust ins Gesicht.

Der 44-Jährige wird ins Dillinger Krankenhaus gebracht

Der 44-Jährige erlitt bei der Attacke eine leichte Verletzung. Wie die Polizei weiter mitteilt, wies der 51-Jährige bei der Anzeigenaufnahme einen Atemalkoholwert von 1,7 Promille. Der Jüngere der beiden Streithähne war aufgrund seiner Alkoholisierung nicht imstande, einen Test durchzuführen. Er kam aufgrund seiner Alkoholvergiftung sowie der leichten Verletzung durch den Faustschlag zur Behandlung in das Dillinger Krankenhaus.

Beide Männer wurden nach dem Vorfall in Dillingen angezeigt

Die beiden Männer wurden angezeigt. Gegen den 44-Jährigen wird wegen Beleidigung ermittelt. Gegen den 51-Jährigen ermittelt die Dillinger Polizei wegen Körperverletzung. (AZ)