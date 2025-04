Zwei Kinder werden bei Auffahrunfall in Steinheim verletzt

Bei einem Auffahrunfall im Dillinger Stadtteil Steinheim haben am Donnerstag zwei Kinder leichte Verletzungen erlitten. Gegen 17.30 Uhr hatte eine 31-Jährige mit ihrem Auto die Dillinger Straße in östlicher Richtung befahren. Die Frau und wollte in die Kirchstraße abbiegen. Hierzu musste sie zunächst verkehrsbedingt abbremsen und den Gegenverkehr vorbeifahren lassen.

Der Lastwagen prallt gegen das Heck des Autos

Ein nachfolgender 55-jähriger Lkw-Fahrer erkannte die Verkehrssituation laut Polizeibericht zu spät und konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen. Der Lastwagen prallte gegen das Heck des Pkw. Im Auto der 31-Jährigen befanden sich zwei Kinder im Alter von acht und sieben Jahren. Diese wurden bei dem Zusammenstoß leicht verletzt und kamen zur Behandlung ins Dillinger Krankenhaus.

Gegen den Lkw-Fahrer wird wegen fahrlässiger Körperverletzung ermittelt

Beide Fahrzeuge wurden beschädigt. Das Auto musste im Anschluss an die Unfallaufnahme abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden an den beiden beteiligten Fahrzeugen liegt im unteren fünfstelligen Bereich. Gegen den Unfallverursacher wurde ein Ermittlungsverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung bei einem Verkehrsunfall eingeleitet.