Zwei Radfahrer stürzen in Gundelfingen und erleiden Verletzungen

In Gundelfingen ist es am Samstagnachmittag zu einem Verkehrsunfall gekommen, in den zwei Fahrradfahrer verwickelt waren. Die beiden Männer befuhren mit ihren Rennrädern die Xaver-Schwarz-Straße. Auf Höhe der Hausnummer 12 stürzte der vorausfahrende Fahrradfahrer nach Angaben der Polizei aufgrund auf der Straße liegender Steine.

Fahrradfahrer kann nicht mehr rechtzeitig bremsen

Der hinter ihm fahrende Fahrradfahrer konnte laut Polizeibericht nicht mehr rechtzeitig bremsen und stürzte über den vorausfahrenden Fahrradfahrer. Beide Beteiligten verletzten sich bei dem Zusammenstoß und wurden im Krankenhaus Dillingen behandelt. (AZ)