Wer tritt bei der Wahl gegen Lauingens Bürgermeisterin an?

Sieben Jahre ist Katja Müller (CSU) bereits Lauingens Bürgermeisterin. Nach dem plötzlichen Tod ihres Vorgängers Wolfgang Schenk konnte sie im Herbst 2018 die Wahl für sich entscheiden – und hatte gleich einen Vorteil: Weil sie nur kurz vor der Kommunalwahl 2020 gewählt worden war, stand ihr Amt nicht zur Wahl. So hatte Müller siebeneinhalb Jahre für ihre Amtszeit statt der üblichen sechs. Im kommenden März steht die nächste Kommunalwahl an. Und schon jetzt zeichnet sich ab: Es könnte interessant werden.

