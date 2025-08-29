Icon Menü
Potenzielle Gegenkandidaten für Lauingens Bürgermeisterin: Wer tritt gegen Müller an?

Lauingen

Wer tritt bei der Wahl gegen Lauingens Bürgermeisterin an?

Knapp ein halbes Jahr vor der Bürgermeisterwahl in Lauingen zeichnen sich potenzielle Gegenkandidaten für Katja Müller ab. Bei zwei Parteien wird es konkreter.
Von Jonathan Mayer
    Das Rathaus in Lauingen. Bei der Kommunalwahl im März wird auch darüber entschieden, wer hier künftig das Sagen hat.
    Das Rathaus in Lauingen. Bei der Kommunalwahl im März wird auch darüber entschieden, wer hier künftig das Sagen hat. Foto: Jakob Stadler (Archivbild)

    Sieben Jahre ist Katja Müller (CSU) bereits Lauingens Bürgermeisterin. Nach dem plötzlichen Tod ihres Vorgängers Wolfgang Schenk konnte sie im Herbst 2018 die Wahl für sich entscheiden – und hatte gleich einen Vorteil: Weil sie nur kurz vor der Kommunalwahl 2020 gewählt worden war, stand ihr Amt nicht zur Wahl. So hatte Müller siebeneinhalb Jahre für ihre Amtszeit statt der üblichen sechs. Im kommenden März steht die nächste Kommunalwahl an. Und schon jetzt zeichnet sich ab: Es könnte interessant werden.

