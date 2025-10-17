Wählergruppe Pro Höchstädt zieht sechs Jahre nach Gründung ein Fazit

Nach sechs Jahren traf sich die Wählergruppe Pro Höchstädt wieder genau in dem Lokal, in dem die Gruppe damals gegründet worden war: im Restaurant La Vita. Dort begrüßten der Stadtrat und der erste Vorsitzende der Gruppe, Rainer Wanek, seine Fraktionskollegen Jan Waschke und Wolfgang Konle. Wanek erinnerte daran, dass man 2019 sein Ziel mit dem Einzug in den Stadtrat erreicht habe. „Keine Selbstverständlichkeit“ sei das gewesen, sagte Wanek, „denn zwei andere Listen schafften es leider nicht.“

Viel abteilungsübergreifende Arbeit

Viele Stadtratsentscheidungen seien in der Zeit einstimmig getroffen worden. Pro Höchstädt habe auch mit anderen Fraktionen gemeinsam Anträge eingereicht – wenngleich nicht alle Erfolg hatten, etwa die Initiative für Live-Übertragungen der Sitzungen. Wanek berichtete zudem von Fortschritten zur Belebung der Innenstadt – unter anderem durch das Bachgassenfest, das Stadtfest und ein neues Konzept für die Marktsonntage. Anschließend wurde er als Vorsitzender sowie seine Stellvertreter Konrad Lindner und Maximilian Beitinger erneut gewählt.

Wählergruppe Pro Höchstädt will zur Wahl 2026 eine „echte Alternative“ sein

Ziel für die Kommunalwahl im März 2026 sei es, eine starke Liste mit engagierten Bürgerinnen und Bürgern aufzustellen, „um den Wählerinnen und Wählern eine echte Alternative zu bieten und einen Rechtsruck in Höchstädt zu verhindern“, so Wanek.

Die Diskussion daraufhin handelte von einigen Themen: Lösung für das Tierheim, Übernahme der Katzenkastrationen durch die Stadt, zunehmende Unsicherheit in der Innenstadt bei Nacht, Konzept für den Stadtpark, Resonanz der Bürgerwerkstatt, Wohnraum, Kitas und Fördermöglichkeiten für Familien.

Zum Abschluss kündigte Maximilian Beitinger an, die besprochenen Ziele in die Wahlvorbereitungen einzubringen. Der nächste Stammtisch findet am 6. November im Restaurant Poseidon statt. Als Gäste werden Landrat Markus Müller und Bürgermeister Stephan Karg erwartet. Alle interessierten Bürgerinnen und Bürger sind laut Wanek herzlich eingeladen, sich in den parteiübergreifenden Dialog einzubringen. (AZ)